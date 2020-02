Lecce, Barak: "Fisicamente sto bene, ma mi manca ancora il ritmo per giocare novanta minuti ad alto livello. Qui sento fiducia"

Conferenza stampa di presentazione per Antonin Barak. L'ex Udinese, già in gol domenica contro il Torino, ha così parlato a proposito del suo stato di forma:

"Da quando ho iniziato a maggio con l'Udinese mi trovo molto bene. Non ho saltato alcun allenamento, mi sento alla grande. L'unica cosa che manca è il ritmo, voglio giocare novanta minuti ad alti livelli e non solo sessanta-settanta come contro i granata".

"Perchè il Lecce? Il mio procuratore mi ha parlato bene di questa squadra e del club. Ho sentito grande fiducia, e per me è stato facile scegliere di venire qui".