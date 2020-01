Floro Flores lascia il calcio giocato. In bianconero 140 presenze e 26 gol

Antonio Floro Flores, ex attaccante dell'Udinese (in bianconero 140 presenze e 26 gol), si è ritirato dal calcio giocato. Lo ha annunciato la Casertana, suo ultimo club, nel seguente comunicato ufficiale: "La Casertana FC comunica che il calciatore Antonio Floro Flores ha deciso di lasciare il calcio giocato a partire da questo momento. Si chiude una carriera lunga oltre due decenni, costellata di successi e di maglie gloriose. Una decisione che scatena in tutti noi una pioggia di emozioni e che arriva dopo un’attenta valutazione che lo stesso Antonio aveva preannunciato nei mesi scorsi. Un grande professionista che la Casertana FC ha avuto l’onore di vantare nelle proprie fila, a cui va il ringraziamento per l’impegno ed il lavoro svolto quotidianamente; con l’augurio che possa ottenere gli stessi successi conquistati da calciatore anche lungo la nuova strada che deciderà di intraprendere".