Fiore: “Giocare a porte chiuse è diverso. Udinese? Fisicamente è la più forte del campionato”

A parlare della sfida tra Udinese e Fiorentina che andrà in scena domani alle 18 in un Friuli deserto è stato il doppio ex della partita Stefano Fiore: "È molto complicato dal punto di vista psicologico: giochi una partita come se fosse un allenamento, quindi l'aspetto mentale è difficile da gestire.

Senti qualsiasi cosa, che sia l'allenatore o un avversario. E tutto ciò che hai intorno è nuovo perché durante la settimana non hai lo stesso atteggiamento mentale della partita. Lì sai che stai giocando per vincere, per fare tre punti: è tutto surreale. Anche se a volte ti trovi in stadi con pochi tifosi, è comunque diverso giocare a porte chiuse. Non è semplice trovare la concentrazione giusta.

L'Udinese? Probabilmente è la squadra più forte dal punto di vista fisico in Italia. Sta creando difficoltà a tutti proprio per questo. Credo che sarà un bel confronto: da una parte la potenza della difesa bianconera, dall'altra l'agilità e la velocità dei viola".