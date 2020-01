Zeegelaar poco convinto di ritornare a Udine

Udinese in cerca di un laterale sinistro. Il primo nome è quello di Marvin Zeegelaar. L'esterno del Watford però sta tentennando, non sembra essere molto convinto di un ritorno in bianconero per fare la riserva di Sema. Avendo sul piatto anche altre offerte l'olandese non ha ancora detto sì. Per questo motivo i bianconeri si guardano attorno, in cerca di un'alternativa ma il mercato ad oggi offre ben poco.