Tuttosport - Torino, Fofana continua a piacere, idea Scuffet

In mezzo all'emergenza, le squadre devono anche prepararsi per l'anno prossimo, con il calciomercato che, si spera, a Coronavirus contenuto tornerà a impazzare sui giornali. Tuttosport rilancia un' indiscrezione che conosciamo ormai da tempo, confermando che Seko Fofana resta un obiettivo del Torino. Novità per la porta, in caso di partenza di Sirigu infatti piacerebbe Scuffet, che allo Spezia si sta rilanciando.