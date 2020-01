Teodorczyk unico attaccante che può partire ma è difficile trovare un accordo con l'Anderlecht

L'unico possibile partente in attacco al momento sembra essere Teodorczyk. ll polacco richiede più spazio, cosa che l'Udinese non può garantirlgli. L'Anderlecht si è detto disposto, a determinate condizioni, a riaccoglierlo. La situazione si sbloccherà nelle ultime ore? Difficile, anche perché i bianconeri non hanno per le mani un sostituto e dopo la partenza di Pussetto non ci si può privare di un altro attaccante.