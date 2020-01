Nuovo nome per la fascia sinistra. Stando al Messaggero Veneto, l'Udinese avrebbe messo gli occhi su Dodò, terzino sinistro classe '92 di proprietà della Sampdoria. Il giocatore, che in passato ha vestito anche le maglie di Inter e Roma, è reduce dall'esperienza in Brasile con la maglia del Cruzeiro ed è appena tornato ai blucerchiati per fine prestito.