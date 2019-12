Fatta eccezione per la gara di Coppa Italia contro il Bologna, Francisco Sierralta non ha mai trovato spazio in questa prima parte di stagione. Il classe '97, dunque, partirà per trovare maggiore continuità e per non perdere la Nazionale. Per lui parrebbe profilarsi un ritorno in patria, con l' Universidad Catolica che avrebbe già avviato i primi contatti con l'Udinese.