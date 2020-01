Non solo La Mantia, l'Empoli è pronto a chiudere un nuovo colpo per rinforzare la difesa. La dirigenza azzurra - riporta gianlucadimarzio.com - è vicina a chiudere con l'Udinese per l'acquisto di Francisco Sierralta, difensore classe 1997. L'ex Parma arriverebbe in prestito semestrale con la possibilità di rinnovare il trasferimento nella prossima stagione.