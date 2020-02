Scambio Musso-Handanovic? Samir è ancora molto legato all'Udinese ma...

Ritorno ad Udine per Samir Handanovic? E' vero che il portiere sloveno, rimasto legatissimo all'Udinese e alla città, non ha mai nascosto di voler un giorno tornare in Friuli ma appare assai improbabile che ciò possa avvenire in tempi brevi. E' di oggi la notizia, rilanciata da alcuni blog neroazzurri, di un possibile scambio con Musso, giocatore che l'Inter avrebbe individuato proprio per sostituire lo stesso Samir. Notizia che però non trova alcun fondamento di verità. L'interessamento per l'argentino è concreto ma non verrà mai presentata una proposta di scambio con il capitano neroazzurro. Handanovic, ora ai box, viene ritenuto da Marotta e Ausilio un elemento importante della squadra, uno dei migliori portieri in circolazione e non c'è alcun interesse a lasciarlo andare via da Milano. Almeno non la prossima estate, poi si vedrà. Qualora Handanovic dovesse lasciare in futuro l'Inter allora sì che la pista Udine potrebbe anche prendere corpo vista che lui stesso più volte in passato aveva dichiarato di voler chiudere in bianconero la sua carriera.