Retroscena: il Torino voleva Barak ma si è mosso troppo tardi

Antonin Barak è da ieri un nuovo calciatore del Lecce. Il ceco si è trasferito in Salento, con la formula del prestito secco, fino alla fine della stagione. Nella giornata di martedì, quando la trattativa con i giallorossi era già in una fase avanzata, si era fatto concretamente avanti anche il Torino, tanto che il diesse granata Petrachi aveva contattato anche gli agenti del giocatore, incassando un sì di massima. Non c'era però più il tempo concreto per trovare un accordo con l'Udinese, che nel frattempo aveva già praticamente messo tutto nero su bianco con il Lecce. Questione di qualche ora, anche nel calciomercato è sempre questione di tempismo.