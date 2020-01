Pronto un quinquennale per Pussetto al Watford

Ignacio Pussetto si appresta a salutare l'Udinese. Stando a quanto riporta il sito inglese "The Atlantic", a conferma di quanto rivelato ieri da Gianluca di Marzio, l'attaccante argentino si trasferirà a breve in Inghilterra al Watford. Per lui pronto un contratto di cinque anni fino al 2025. Secondo il portale britannico, nelle casse dell'Udinese verranno versate, nonostante la proprietà sia la stessa, 15 milioni di sterline.