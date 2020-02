Prodl-Udinese, il retroscena: svincolo dal Watford per evitare lungaggini burocratiche che avrebbero potuto far saltare l'operazione

Sebastian Prodl diventerà domani un nuovo giocatore dell'Udinese. Come raccontatovi in una nostra esclusiva, il giocatore sarà domani in Friuli per visite mediche e firma. Nel frattempo, spunta un retroscena interessante sul giocatore. Il difensore avrebbe infatti ottenuto lo svincolo dal Watford per evitare le lungaggini burocratiche che avrebbero potuto far saltare l'operazione impostata nell'ultimo giorno di mercato. Ora, da giocatore svincolato, Prodl sarà libero di firmare per l'Udinese.