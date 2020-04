Piace un difensore ghanese che gioca in Germania

Arriva dalla Germania la voce di un interessamento dell'Udinese per Kasim Adams Nuhu. Chi è? Si tratta di un difensore di origini ghanesi di proprietà dell'Hoffenheim ma in prestito al Fortuna Dusseldorf. 25 anni, un passato anche con le maglie di Mallora e Young Boys (squadra con cui ha vinto anche il campionato svizzero e disputato l'Europa Lague) e 8 presenze con la nazionale ghanese. L'Udinese, in cerca di rinforzi per la difesa, lo avrebbe messo nel mirino. In questa stagione per lui 14 presenze e due reti.