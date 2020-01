Per Walace ipotesi ritorno in Brasile

Da grande investimento del mercato estivo a esubero. Di chi stiamo parlando? Di Walace. Il brasiliano, prelevato in estate dall'Hannover per rinforzare il centrocampo, in questi primi mesi italiani non sembra essere riuscito a convincere la società. Poche presenze, tanta panchina e un percorso di adattamento che va a rilento. Per questo motivo si potrebbe concretizzare l'ipotesi di un ritorno in Brasile, dove a cercarlo sono state nelle ultime settimane il Flamengo e l'Atletico Paranaense. Soluzione, quella di un ritorno in patria, che il centrocampista starebbe prendendo in considerazione.