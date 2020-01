Sembra essere agli sgoccioli, almeno per quest'anno, l'avventura di Nicholas Opoku in Friuli. Il difensore ghanese, almeno stando a quanto riportato da L'Equipe, è atteso nelle prossime ore in Francia, ad Amiens, per sostenere le visite mediche. La base dell'affare dovrebbe essere un prestito oneroso con diritto di riscatto.