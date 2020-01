Okaka piace al Toro, partner perfetto per Belotti ma l'Udinese non vorrebbe cederlo

Non solo Fofana, al Torino piace molto anche Stefano Okaka. Il centravanti dell'Udinese viene ritenuto un partner ideale per Belotti. Pronta l'offerta allora? Si ragiona, si valuta, soprattutto perché l'Udinese non pare essere molto intenzionata a privarsi di uno dei suoi attaccanti principali. Proposta di scambio? In ballo ci sono sempre Parigini e Zaza, due giocatori che il Toro ha già proposto nell'ambito di una trattativa per Fofana.