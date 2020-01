Messaggero Veneto: "Barak, scatto del Lecce, l'alternativa è il Torino"

Tentativo in extremis del Torino per Barak. Il ceco, già in trattativa avanzata con il Lecce (oggi è possibile che arrivi l'ufficialità), avrebbe ricevuto, riportano i colleghi dell Messaggero Veneto, un'offerta dal club di Cairo. Cosa succederà? Con i salentini c'è l'accordo per un prestito secco fino a fine stagione e soprattutto garanzie di minutaggio che il Toro non può al momento offrire.