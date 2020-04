Larsen potrebbe cambiare aria. A confermarlo anche il suo agente ma le offerte per ora sono troppo basse

4 miloni, è questa la cifra che il Torino sarebbe disposto a mettere sul piatto per assicurarsi il cartellino di Larsen. Troppo pochi per l'Udinese, il club bianconero vorrebbe almeno il doppio. Si attendono rilanci e anche altre offerte. Il danese, comunque, è con la valige in mano. Come affermato anche da suo agente, Vincenzo Morabito, Stryger avrebbe voglia di cimentarsi in una nuova avventura dopo le tre stagioni passate a Udine. Gino Pozzo lo accontenterà?