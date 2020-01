La Fiorentina bussa per Samir

La Fiorentina si fa sotto per Samir. Dopo aver perso il posto in squadra il brasiliano è diventato un obiettivo di mercato dei Viola. A confermarlo la Gazzetta dello Sport: "Allora che per rinforzare una squadra piombata a soli 3 punti dalla zona retrocessione, la dirigenza viola punta sul brasiliano dell’Udinese Samir. Il difensore, mancino che all’occorrenza può anche giocare sulla fascia da terzino, andrebbe a dar man forte a un reparto che con 28 gol subiti è il 6° peggiore del campionato. Le difficoltà sono legate al costo elevato del cartellino e al recente infortunio di Samir".