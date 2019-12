Federico Dimarco, terzino che all'Inter non trova spazio, non sarebbe stato proposto solo all'Udinese ma anche al Parma. Il primo obiettivo dei neroazzurri si chiama Dejan Kulusevski, di proprietà dell'Atalanta, in prestito ai ducali fino a fine stagione. Per convincere i crociati a privarsi subito del talento 19enne l'Inter potrebbe inserire Dimarco, una specie di risarcimento tecnico.