Due colpi in attacco per l'Anderlecht. I begli hanno chiuso per Marco Pjaca dalla Juve e ufficializzato Dejan Joveljic, in prestito dall'Eintracht Francoforte. Nessuna possibilità di ritorno in Belgio allora per Teodorczyk, il polacco sembra essere destinato a restare a Udine fino a fine stagione.