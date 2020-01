Joao Pedro in prestito a Udine? Difficile che il Watford si privi subito della stellina brasiliana

Udinese alle prese con il problema gol. I bianconeri segnano poco - anche a Parma troppe le occasioni gettate al vento -, per questo motivo in società si sta pensando di rinforzare in qualche modo il reparto offensivo. L'aiuto potrebbe arrivare dal Watford? Qualche rumor di mercato ipotizza oggi il possibile prestito di Joao Pedro. Difficile però che gli Hornets si privino subito della stellina brasiliana. Arrivato a Londra a gennaio dalla Fluminese per una cifra record, ha debuttato dal primo minuto in FA Cup contro Tranmere Rovers, e ora mira a guadagnarsi sempre più spazio in Premier.