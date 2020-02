Inter, occhi al futuro: Radu o Musso come vice Handanovic

Lo stop per infortunio occorso a Samir Handanovic ha messo al centro delle attenzioni in prospettiva futura il parco portieri dell'Inter. Lo sloveno è e rimarrà il numero uno, il titolare, per la formazione di Antonio Conte anche in futuro, ma la società da pensando seriamente di affiancargli un vice di alto valore.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in questo senso, il duello è fra due giovani prospetti già seguiti da tanti club di alto livello: Ionut Radu, rumeno oggi in prestito al Parma e già di proprietà dei nerazzurri e Juan Musso, argentino dell'Udinese.

Con Padelli nel ruolo di terzo al posto di Matteo Berni potrebbe toccare ad un dei due rivestire il ruolo di numero 1 bis il prossimo anno.