In stallo la cessione di Opoku all'Amiens

Doveva essere ieri il giorno buono per la cessione di Nicholas Opoku all'Amiens. L'Equipe aveva parlato addirittura di visite mediche per il ghanese fissate per il pomeriggio. Invece, il difensore classe '97 ieri era regolarmente a disposizione di mister Gotti e non si è mosso da Udine. La sua cessione, dunque, sarebbe in fase di stallo. Questo perchè l'Udinese sta valutando bene il da farsi nel reparto arretrato, che ha già visto la partenza di Sierralta e registra alcune offerte (Genoa e Brescia) anche per Sebastien De Maio.