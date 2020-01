Gazzetta dello Sport: "De Paul rilancia l’Udinese, ma a gennaio non si muove"

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto sul futuro di Rodrigo De Paul, di nuovo al centro di tante voci di mercato dopo le ultime prestazioni decisive contro Cagliari e Lecce: "Da tempo De Paul è nel mirino delle big. In estate piaceva tanto al Tottenham, l’Inter (in particolare Piero Ausilio) non ha mai nascosto la stima per il “diez” bianconero e anche la Juve ne apprezza le qualità. Il Siviglia è l’altro club che lo segue con particolare attenzione. Napoli e Fiorentina (per la grande ammirazione che ha il d.s. Daniele Pradè, ex Udinese) sono più defilate. Ma il prezzo fatto da Gino Pozzo è alto, altissimo. Non meno di 35 milioni. arrivando anche a 40. E gli ultimi due gol realizzati in campionato, con la leadership ritrovata all’interno della squadra di Gotti, ora legittimano la quotazione che si è alzata nuovamente. Ma difficilmente in questo mercato, considerato che l’Udinese non vende mai a gennaio i suoi pezzi pregiati, l’ex Racing Avellaneda si muoverà dal Friuli. Con tanta pace dei tifosi che ora hanno ripreso ad amarlo".