Fofana-Torino? Non c'è nessuna trattativa, Seko resta in bianconero

Il Toro vorrebbe non solo Okaka ma anche Fofana. Nulla da fare però, il club di Cairo sarà costretto a guardare altrove. L'Udinese, infatti, respinto l'assalto delle inglesi Leicester e West Ham, non si priverà del centrocampista ivoriano almeno fino alla prossima estate quando poi si prevede lo scatenarsi di un vera e propria asta con base 22 milioni di euro. Infondate, quindi, le voci di una trattativa in corso tra i due club. A centrocampo, oltre a Barak, non partirà nessun altro.