Fiorentina, torna di moda De Paul: Pradè potrebbe riprovarci

Quale sarà il futuro di Rodrigo De Paul? L'argentino vorrebbe lasciare Udine per inseguire il sogno Champions. Sperava in un'offerta dell'Inter che però difficilmente arriverà. Con l'arrivo di Rangnick anche il Milan sembra sfumare. Un'offerta potrebbe arrivare dalla Spagna, più precisamente dal Siviglia. Se invece l'argentino non dovesse ricevere chiamate ecco che la Fiorentina sarebbe pronta ad offrire un contratto importante. Commisso vorrebbe regalare alla viola un grande colpo, Pradè è pronto a tornare all'attacco.