De Paul oggetto del desiderio? No, il più cercato è Musso

Più che per De Paul la prossima estate potrebbe scatenarsi un'asta di mercato per Musso. Il portiere argentino, che l'Udinese valuta non meno di 30 milioni, piace alle due milanesi: l'Inter lo vorrebbe in neroazzurro per raccogliere l'eredità di Handanovic, il Milan sarebbe pronto ad investire su di lui per colmare il vuoto del probabile addio di Donnarumma. Non solo in Italia, Musso piace anche all'estero. Ci pensa in primi il Chelsea, voglioso di scaricare Kepa e affidarsi ad un nuovo portiere. Per i Pozzo all'orrizzonte si staglia l'enessima maxi plusvalenza.