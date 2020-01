De Paul-Inter, se ne riparlerà in estate

De Paul-Inter? Tutto rinviato alla prossima estate. L'interesse c'è, non arriverà però la zampata decisiva, almeno non a gennaio. Trattativa complicata, servirebbero 35 milioni che oggi l'Inter non sarebbe disposta ad investire. Gli incontri interlocutori dei giorni scorsi con l'agente del diéz Augustin Jimenez non hanno sbloccato la situazione, con Ausilio e Marotta che hanno preferito, visto la difficoltà della trattiva, concentrarsi su altri fronti, su tutti quello di Eriksen.