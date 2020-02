Dall'Egitto, Udinese in trattativa con l'Huddersfield per Sobhi

Stando a quanto riportano i media egiziani, l'Udinese sarebbe in trattativa con l'Huddersfield per Ramadan Sobhi, esterno offensivo classe '97. Il giocatore, attualmente in prestito all'Al Alhy, prima di infortunarsi a metà dicembre, era stato autore di una stagione positiva con 4 reti in sei partite. L'Huddersfield valuta l'attaccante almeno 10 milioni di euro, l'Udinese ne avrebbe invece offerti sei.