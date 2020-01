Da Torino ancora voci su Okaka ma una trattativa sembra essere impossibile

Anche oggi Tuttosport rilancia l'interesse del Torino per Okaka. Con Zaza verso l'addio, il club granata vorrebbe chiudere per l'ex Watford, giocatore che Mazzarri, confermato nonostante i 7 gol contro l'Atalanta e la sconfitta di Coppa contro il Milan, conosce molto bene e reputa il partner perfetto per Belotti. Trattativa però che si fa fatica soltanto ad immaginare, visto che l'Udinese ad oggi non sembra essere intenzionata a cedere la sua punta titolare.