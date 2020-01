Concorrenza del Genoa per Parigini

Continua la campagna di rafforzamento del Genoa. Il club di Enrico Preziosi guarda ora all'attacco e pensa a Vittorio Parigini, in scadenza con il Torino spesso accostato all'Udinese. Fuori dal progetto tecnico di Walter Mazzarri, l'esterno dovrebbe lasciare a breve i granata se non lo farà in regime di svincolo in estate. Il Genoa, che davanti ha in uscita Antonio Sanabria e Andrea Pinamonti, potrebbe dunque pensare a un giocatore offensivo e Parigini sarebbe il primo nome .