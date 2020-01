Colantuono al posto di Oddo a Perugia. Balic torna a Udine, il grifone chiede altri rinforzi

Spazio ai cambi di panchina in Serie B e in particolare a quella del Perugia, che nella giornata di oggi dovrebbe cambiare guida tecnica. Termina l’avventura di Oddo, al suo posto si attende solo l’annuncio di un altro ex Udinese, Stefano Colantuono, che ha battuto la concorrenza di Aglietti.

Il tecnico romano, che avrà il compito di riportare gli umbri nella zona promozione, taglierà Balic. Il regista croato, voluto fortemente da Oddo, non ha convinto in questa prima parte di stagione e per questo verrà rispedito anzitempo ad Udine.

Attenzione però, con il Perugia si potrebbero aprire altri scenari di mercato. I grifoni sono in cerca di rinforzi per puntare alle prime posizioni e per questo potrebbero chiedere in prestito altri giocatori all'Udinese. Chi? Ballano diversi nomi, Sierralta, Vizeu ma anche Jajalo.