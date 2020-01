Barba verso l'AEK Atene: Udinese non molto interessata

Federico Barba sarà un nuovo giocatore dell'Udinese? No. Il difensore di proprietà del Chievo Verona, rientrato in Italia dopo l'esperienza con il Valladolid, si trasferirà in Grecia, all'AEK Atene. Sfumata la possibilità di vestire i colori bianconeri. Il giocatore nelle scorse settimane, tramite il suo agente, si era proposto ai friulani i quali però non hanno manifestato grande interesse.