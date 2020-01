Barak via da Udine a gennaio? Ipotesi prestito per trovare maggiore continuità

6 mesi in prestito per giocare con maggiore continuità. Potrebbe essere questo il destino di Antonin Barak. Il centrocampista ceco, che in questa prima metà di campionato non ha trovato molto spazio, potrebbe lasciare l'Udinese nella sessione invernale. Diverse le squadre su di lui, i bianconeri però non sarebbero disposti a cederlo a titolo definitivo ma soltanto a titolo temporaneo.