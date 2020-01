Ancora voci di un addio Fofana, direzione Cina, ma l'Udinese non lo ha messo sul mercato

Continuano le voci di un possibile addio di Seko Fofana già a gennaio. Secondo le voci che arrivano dalle testate nazionali infatti l'Udinese sarebbe disposta a cedere l'ivoriano, con squadre cinesi, il Torino, il Genoa e la Fiorentina interessate. Dal Friuli però non c'è alcun riscontro su un'effettiva voglia di cedere il centrocampista. L'ex Manchester City non ha mai nascosto la volontà di fare un salto di qualità verso squadre come il Paris Saint Germain o il City appunto, ma prima che ciò avvenga il ragazzo dovrà continuare su questo rendimento almeno per i prossimi sei mesi, poi in estate verranno valutate insieme alla società eventuali proposte.