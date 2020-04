Al Torino piace mezza Udinese: se parte Zaza offensiva anche per Okaka

Dopo il lungo corteggiamento dello scorso gennaio, il Torino potrebbe tornare a farsi sotto per Okaka. Il club del presidente Cairo, qualora partisse Simone Zaza, in particolare, potrebbe lanciare una nuova offensiva in direzione del centravanti bianconero, come alternativa a Belotti o addirittura come suo partner, qualora il modulo di riferimento lo consenta (in questo senso un mantenimento del 3-5-2 ne agevolerebbe la convivenza, come anche un 3-4-1-2 con Verdi o Berenguer a supporto), non sarebbe da escludere.