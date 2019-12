Il Watford pareggia contro lo Sheffield e lascia l'ultimo posto in classifica

Dopo la vittoria ottenuta a sopresa contro il Manchester United, il Watford è tornato questo pomeriggio in campo per sfidare lo Sheffield United nel boxing day. Gli Hornets sono passati avanti grazie a Deulofeu per poi essere ripresi dalla rete avversaria firmata da Norwood su calcio di rigore. Un punto, questo, che permette alla squadra londinese di lasciare l'ultimo posto, scavalcando il Norwich e salendo a quota 13 in classifica.