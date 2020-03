Tesser, conferenza: "Tenuta altissima la concentrazione in una gara molto fisica"

Mister Tesser ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Juve Stabia: “La partita è stata spigolosa come da previsioni, siamo stati bravi a concedere poco all'avversario. Un peccato l'ingenuità che ha portato al rigore, in una partita dove abbiamo tenuto altissima la concentrazione. Ritroviamo il gol su calcio da fermo, che non arrivava da tempo e troviamo anche tre punti. Il gol di Strizzolo? Strizzolo vive tanto sul gol e l'entusiasmo, spero ora sia un po' più sereno. Ha dato tanto però a livello di corsa, come sempre, i due attaccanti devono sacrificarsi molto. Mazzocco e non Tremolada? In queste gare serve tanta intensità, abbiamo difeso per la prima volta a zona per riuscire a tenere alti i ritmi sempre, quindi avevo bisogno di giocatori con gamba, soprattutto in un finale di gara caldo, con Tremolada abbiamo più palleggio, con Mazzocco più corsa, quindi trovato il vantaggio ho optato per il secondo. Prossima gara? A Cittadella non sarà facile, l'ambiente sarà difficile, anche oggi non è stata semplice, non è stata una bella partita, ma abbiamo saputo tenere duro. Salvezza ipotecata? Abbiamo ottenuto tre punti che ci servono molto per la classifica, eravamo a 36 due settimane fa, 35 molto prima, per ipotecare la salvezza devi fare punti, abbiamo un bel bottino, ma dobbiamo continuare su questa strada, a 46/47 punti forse possiamo effettivamente iniziare a parlare di salvezza ipotecata”.