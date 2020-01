RELIVE SERIE B - Frosinone-Pordenone (2-2): Termina in pareggio la gara dello Stirpe. Rimpianti per il rigore assegnato dall'arbitro Pezzuto

90' +4 Finisce qua. Pordenone torna dallo Stirpe con un punto e tanti rimpianti per un rigore assolutamente generoso assegnato dall'arbitro Pezzuto ai ciociari.

90' +3 Spizzata di Bocalon per Candellone che controlla la palla con il braccio

90'+2 Azione insistita di Candellone sulla destra. Grande partita dell'attaccante ramarro oggi allo Stirpe

90' Resta a terra Burrai dopo un contatto fisico con Ciano.

90' 4' di recupero assegnati dall'arbitro Pezzuto

88' Altro cambio di Tesser: esce Gavazzi ed entra Mazzocco

87' PERICOLOSO IL FROSINONE! Palla in area svirgolata da Ciano. La palla viene respinta dalla difesa ramarra con qualche affanno

86' Altro cambio di Nesta: esce Dionisi ed entra Citro. Burrai tenta la conclusione verso la porta ma la palla termina ampiamente a lato

85' Giallo per Capuano. Il difensore ciociaro stende Pobega dopo che il ramarro lo aveva superato e si stava avviando verso la porta

80' Spinge ora il Frosinone. Palla che arriva a Ciano dopo la corta respinta della difesa ramarra. La conclusione dell'attaccante ciociato viene respinta

da Pobega

79' GAVAZZI! Conclude da fuori il centrocampista ramarro. La sfera termina a lato, non lontana dalla porta di Bardi

78' Cross dalla sinistra pericoloso del Frosinone. La palla sfila sul fondo con Di Gregorio che controlla senza problemi

74' CIANO! Tenta il numero Ciano che si libera e calcia verso la porta. Si allunga Camporese e con la gamba devia in angolo

72' PERICOLO PER IL PORDENONE! Cross dalla sinistra del Frosinone che trova in area Ciano che di testa non trova la porta. Si salvano i ramarri

69' Giallo per Dionisi che tira un calcione gratuito su De Agostini

68' Sta spingendo la squadra di Tesser che non accetta il risultato. Cambio di Tesser esce Strizzolo ed entra Bocalon, prababili problemi fisici per il nove ramarro

66' Angolo di Burrai e conclusione da due passi di Strizzolo che non riesce a superare Bardi. Probabile tocca di mano in area e trattenuta ai danni di Strizzolo. Arbitraggio discutibile allo Stirpe

65' Le immagini confermano che non c'è stato nessun contatto in occasione del rigore assegnato al Frosinone

64' Riprova a colpire il Pordenone. Tiro da fuori dei ramarri, Bardi in difficoltà manda in angolo

63' POBEGA! Azione fotocopia del momentaneo due a uno dei 'Ramarri': cross teso di Gavazzi, Pobega si arrampica, ma non riesce ad indirizzare il suo colpo di testa. Pallone che scivola sul fondo.

60' PAREGGIO DEL FROSINONE! Di Gregorio para il calcio di Ciano che ribatte in rete la respinta del portiere ramarro. Rigore generoso e risultato di nuovo in parità

59' RIGORE per il Frosinone. Briganti anticipa Gavazzi in area e si lancia. Gavazzi non lo colpisce ma l'arbitro si lascia ingannare e concede il calcio di rigore al Frosinone. Giallo a Burrai per proteste

58' Primo cambio della gara: esce Gori ed entra Rohden

53' GOOOOOOOOOAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL! GOLLONZO DI POBEGA AL VOLO!!!!! Cross di Gavazzi dalla destra per inserimento di Pobega che di esterno al volo anticipa tutti e batte Bardi. 2 a 1 Pordenone

50' Conclusione da fuori dei ramarri. Respinge la difesa ciociara. Qualche problema per Candellone, che ha ricevuto un colpo alla nuca in uno scontro fortuito con Ariaudo. Nulla di grave per l'attaccante.

49' Gavazzi! Sinistro sbilenco del sette dal limite dell'area. C'è stata però la deviazione di Gori, che frutta al Pordenone il primo tiro dalla bandierina di questa ripresa.

47' OCCASIONE FROSINONE! Flipper nell'area neroverde sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ciano: intervento salvifico di De Agostini, che allontana il pallone a pochi centimetri dalla linea di porta!

46' Non c'è stato alcun cambio all'intervallo, in campo dunque gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione.

45' Si riparte

45' +1' Finisce la prima frazione

45' 1' di recupero

43' Blocca Di Gregorio. La corta respinta della difesa neroverde da la possibilità al Frosinone di concludere da buona posizione verso la porta difesa dal portiere ramarro. Il portiere di ritrova la palla tra le mani senza difficoltà

42' Tanti errori in fase di costruzioni da parte di entrambe le squadre. La partita resta bloccata

38' Si accendono gli animi in campo. Testa a testa tra Burrai e Beghetto dopo un colpo subito dal giocatore neroverde

32' Altro giallo per il Frosinone. Paganini colpisce la testa di Pobega con una gomitata

28' GOOOOOOOOOOAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!! SI SBLOCCA CANDELLONEEEEE!!!! L'attaccante neroverde si lancia sulla respinta di Bardi dopo la bomba da fuori di Gavazzi. Pareggio dei ramarri

23' Strizzolo cerca la sponda per Candellone che parte con ritardo e non arriva sulla palla. Blocca Bardi

21' MIRACOLO DI BARDI SU STRIZZOLO!!!! Gavazzi svirgola tentando il tiro, la palla arriva a Strizzolo che tenta di superare Bardi ma il portiere si supera

18' Contatto in area tra Ariaudo e Candellone. Il difensore atterra il ramarro cinturandolo intorno al collo. Tutto regolare per l'arbitro

17' Primo giallo della gara per Ciano. Il centrocampista ciociaro entra in ritardo su Pobega

16' Ritmi molto lenti allo Stirpe. Partita sbloccata con una magia di Dionisi. Finora nessun altra emozione significativa

12' Pobega sulla sinistra tenta il cross. Il centrocampista ramarro colpisce malissimo e manda la sfera in curva

8' Conclusione da fuori di Pobega che spaventa Bardi. Palla fuori non di molto

5' Camporese chiude un ottimo scambio in area ramarra e salva i suoi. Grandi difficoltà per i neroverdi in questi primi minuti

4' Prova a rialzarsi il Pordenone con De Agostini. Il cross del capitano viene respinto dalla difesa ciociara

1' Comincia malissimo la partita per i ramarri. Dionisi si inventa la punizione della domenica togliendo le ragnatele dall'incrocio dei pali. Nulla da fare per Di Gregorio.

0' Comincia la partita

Queste le formazioni ufficiali di Frosinone - Pordenone, anticipo della di questa giornata di serie BKT.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Beghetto, Maiello, Gori, Tabanelli, Paganini; Ciano, Dionisi. All. Nesta

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; De Agostini, Barison, Camporese, Semenzato; Pobega, Burrai, Misuraca; Gavazzi; Candellone, Strizzolo. All. Tesser

Buonasera a tutti amici di Tuttoudinese e benvenuti alla diretta testuale di Frosinone-Pordenone.