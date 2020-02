RELIVE SERIE B - Empoli-Pordenone (0-1) I Ramarri espugnano il Castellani e si rilanciano in zona playoff

90+6 Finisce qua! Pordenone corsaro al Castellani. Prima vittoria dei ramarri in questo 2020. Neroverdi che restano in zona playoff

90'+2 BOCALON! Cosa sbaglia l'attaccante ramarro. Errore su fallo laterale dell'Empoli che mette in porta Bocalon, l'attaccante salta Brignoli e calcia alto davanti alla porta

90' 5' di recupero.

90' CICIRETTI! Tenta il tiro a giro il giocatore toscano. La palla finisce lontanissima dai pali

89' DI GREGORIO! Angolo per l'Empoli. Deviazione del portiere ramarro che si oppone al pari toscano

86' TUTINO! L'attaccante trova il corridoio nella difesa ramarra ma sul più bello è chiuso da un grande intervento di Bassoli che devia in angolo

85' TRAVERSA EMPOLI! Vogliacco perde la marcatura su Mancuso che in tuffo di testa colpisce la traversa. Fortunato il Pordenone in questa circostanza

84' Cambio anche per Tesser. Fuori Gavazzi e dentro Vogliacco. Tenta la difesa ad oltranza l'allenatore ramarro

81' Ultimo cambio di Marino. Fuori Henderson e dentro Bajrami

80' Brutta entrata di Camporese che prende il giallo. Diffidato il centrale ramarro che saltera la gara casalinga con la Juve Stabia

78' POBEGA! Calcia in diagolane il centrocampista neroverde. Palla fuori di poco con Brignoli attento

77' Va in porta Ciciretti, la deviazione della barriera porta al calcio d'angolo per l'Empoli.

76' Fallo di Pasa sulla trequarti. Non è entrato benissimo il centrocampista ramarro

75' Cambia anche Tesser, dentro Ciurria e fuori Candellone

73' Altro cambio di Marino. Fuori Antonelli, dentro Bandinelli

69' Ciciretti colpisce la barriera. Spazzano i neroverdi

68' Primo cambio di Tesser, fuori Burrai e dentro Pasa. In precedenza Marino aveva fatto uscire La Mantia ed inserito Mancuso.

67' Burrai stende Ciciretti al limite dell'area. Punizione pericolosa per l'Empoli. Giallo al centrocampista ramarro che oggi, vista l'assenza di De Agostini, porta la fascia di capitano.

64' Ciciretti calcia da fuori. Palla lontana dallo specchio dei pali difeso da Di Gregorio

63' Spinge ora l'Empoli in cerca del pari. I ramarri si difendono con ordine

60' DI GREGORIO!!!! CHE PARATA! Il portierone ramarro con un colpo di reni devia in angolo il colpo di testa a botta sicura di Sierraalta. Salva il risultato SuperDig

58' Azione insistita dell'Empoli che ottiene solo un angolo. Le proteste toscane per un presunto fallo in area del Pordenone porta ad un rosso per un elemento della panchina toscana.

57' Cross pericoloso di Fiamozzi. Blocca Di Gregorio

55' Giallo anche per Tutino. L'attaccante ex Verona entra in ritardo a centrocampo su Semenzato e si prende il giallo

53' Bocalon tenta il tiro da fuori. Deviazione ed angolo per i ramarri

51' PERICOLO PER IL PORDENONE! Tutino trova dentro l'area Antonelli che crossa basso, respinge Bassoli e salva i ramarri

50' Sta pressando l'Empoli, ma il Pordenone controlla con sicurezza fino ad ora.

48' Ciciretti per Frattesi, il Pordenone chiude però in rimessa laterale.

47' GAVAZZI! Conclusione al volo dell'ex Avellino, da fuori area. Brignoli nuovamente in corner con non poche difficoltà.

45' Ricomincia la partita

45' Finisce il primo tempo con i ramarri avanti grazie al goal di Bocalon

44' Primo giallo dalla gara. Henderson entra in ritardo e stende Burrai.

43' Cross di Henderson. Esce Di Gregorio e blocca la sfera. Palla messa fuori dal portiere friulano per sincerarsi delle condizioni di Bassoli, colpito al volto

37' Continua a manovrare a centrocampo l'Empoli, a caccia dell'apertura giusta. Toscani in controllo del possesso ma poco pericolosi dalle parti di Di Gregorio

35' BURRAI! Prova la conclusione l'ex Cagliari, controlla Brignoli.

31' IL DOOOOOOGEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!! GOOOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLLLLL! Bocalon porta avanti il Pordenone sfruttando al bacio l'assist di Gavazzi che lo mette davanti a Brignoli. Pordenone avanti al Castellani

29' Cross pericoloso di Henderson per Tutino. Palla leggermente lunga. Si salva il Pordenone

25' PERICOLO PER IL PORDENONE! Calcio d'angolo dell'Empoli con Antonelli che devia di tacco verso la porta divesa da Di Gregorio. Palla fuori di poco

22' Tiro da fuori di Ricci. Blocca Di Gregorio con semplicità

21' Palla dentro di Burrai. Candellone in ritardo non trova l'appuntamento con la sfera.

20' GAVAZZI! Calcia verso la porta dell'Empoli il centrocampista friulano. Palla alta sulla traversa

18' Henderson prova il cross per La Mantia. Palla troppo lunga per l'attacante dell'Empoli

15' Respinge la difesa toscana. Partita piacevole e giocata bene da entrambe le squadre

15' Angolo per il Pordenone che ora sta spingendo per sbloccare la gara.

12' DOPPIA CHANCE PER IL PORDENONE! Prima Pobega impegna Brignoli con un tiro da fuori, successivamente Misuraca prova a sorprendere il portiere toscano da fuori area. Palla fuori

11' Angolo battuto corto e cross per La Mantia che contrastato da Camporese mette fuori

10' TUTINO! Ancora pericoloso l'attaccante ex Verona che prova il numero su Camporese e tenta il tiro. Palla deviata in angolo dal difensore friulano

8' Controlla la sfera l'Empoli con il Pordenone in attesa nella propria metà campo

4' TUTINO! Tiro da fuori dell'attaccante dell'Empoli. Blocca a terra Di Gregorio

2' Burrai tenta la conclusione da distanza siderale ma la mira è sbagliata

1' Frattesi calcia dal limite. Palla alta sopra la porta difesa da Di Gregorio

0' Inizia la gara al Castellani di Empoli

Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Pordenone, gara della 26^ giornata di Serie B in programma alle ore 15:

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Sierralta, Antonelli; Henderson, Ricci, Frattesi; Ciciretti, La Mantia, Tutino. Allenatore: Marino.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Camporese, Bassoli, Semenzato, Gasbarro; Pobega, Burrai, Gavazzi; Misuraca, Candellone, Bocalon. Allenatore: Tesser.

Buon pomeriggio a tutti amici di Tuttoudinese e benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Pordenone.