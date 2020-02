LIVE SERIE B - Pordenone-Livorno (2-2), finita, i ramarri rischiano ma alla fine ottengono il punto

FINE PARTITA

90' +1 Opportunità per il Livorno! Marras scappa a De Agostini per poi effettuare un cross verso il centro dell'area: Rocca viene anticipato da un difensore, calcio d'angolo per gli ospiti che restano in attacco!

90'+1 Ammonito Semenzato per un blocco su Marras in ripartenza

90' Cinque minuti di recupero, spinge tantissimo il Livorno

88' Palla che vaga in area neroverde dopo una punizione, difesa che si salva in modo un po' frenetico

85' Bolide del dieci che è centrale, forse c'è una deviazione, sta di fatto che Plizzari non va dal lato giusto e la palla si insacca

84' CHIARETTIIIIIIIIII!!! STAVOLTA PLIZZARI CAPITOLA!!!

82' ANCORA PLIZZARI! Bella la traiettoria di Burrai, Plizzari in tuffo respinge ancora una volta!

81' Partita che sta diventando molto fallosa, prima viene ammonito Braken, poi Seck tira giù con le cattive un avversario vicino al limite dell'area!

79' Tiro del Pordenone, Luci respinge, forse con un braccio, protesta tutto lo stadio e anche il Pordenone

78' DOPPIO MIRACOLO DI PLIZZARI! Prima respinge sul colpo di testa di Chiaretti, poi neutralizza anche il secondo tentativo

77' Rocca si appende letteralmente alla maglia di Chiaretti, giallo inevitabile

76' Bel pallone per Bocalon che anzchè tirare fa da sponda per Semenzato che era lontanissimo, girata al volo del difensore che finisce altissima

75' CAMBIO LIVORNO: esce Murilo entra Seck

73' Ammonito anche Mazzocco per fallo tattico

73' CAMBIO PORDENONE: esce Tremolada entra Chiaretti

72' MARRAS! SALVA DI GREGORIO! Il Livorno in ripartenza sfiora il tris, ma Di Gregorio stavolta fa tutto giusto e respinge il tiro di Marras

71' Ammonito Silvestre per fallo su Strizzolo

69' CAMBIO PORDENONE: esce Misuraca entra Bocalon

68' TREMOLADA! Stavolta il numero 23 fa veramente tutto bene, ma sul tiro trova la respinta di Plizzari

67' Salta completamente la retroguardia del Pordenone, Braken salta Barison e mette al centro, Marras è completamente solo e deve solo appoggiare in rete

67' MARRAS PORTA IN VANTAGGIO IL LIVORNO!

65' Espulso un membro della panchina del Livorno! Resta a terra un giocatore labronico, l'arbitro non ferma il gioco e il Pordenone continua. Si accende un parapiglia, ci sono proteste dalla panchina ospite, Marini estrae un rosso

61' PALO DI LUCI! Sugli sviluppi dell'azione precedente Luci prova il tiro a giro, palla sul legno!

60' Il LIVORNO SFIORA IL VANTAGGIO! Percussione offensiva del Livorno, Di Gregorio effettua un'uscita pericolosissima, cross al centro che fortunatamente non trova l'inzuccata vincente ma che pericolo!

58' Palla vagante in area, nessun giocatore del Pordenone trova la stoccata vincente

56' CAMBIO LIVORNO. esce Rizzo entra Rocca

51' Traversone dei labronici che sembra innocuo, Bogdan salta meglio del marcatore, Di Gregorio non calcola bene l'uscita e il colpo di testa quasi fortuito del numero 26 finisce con l'insaccarsi, con il giocatore del Livorno che quasi non si era accorto di aver segnato

51' BOGDAN! PAREGGIA IL LIVORNO!

50' TREMOLADA! Fa tutto bene il trequartista, che però nel momento di calciare a rette non ci mette la potenza giusta per battere Plizzari!

48' STRIZZOLO! Il tiro di Mazzocco viene respinto, palla a Strizzolo che d'esterno prova a battere a rete, trovando la deviazione in corner

46' Cambia qualcosa Breda, CAMBIO LIVORNO: esce Boben, entra Del Prato

INTERVALLO

45' Un minuto di recupero

42' Sfortunato il 7, che dopo aver segnato è constretto a uscire per un problema muscolare

41' CAMBIO PORDENONE: esce Gavazzi entra Mazzocco

40' Ennesima amnesia dei labronici, che permettono al Pordenone di sfondare, stavolta sulla destra, Gavazzi è bravo a battere Plizzari in uscita con un tiro secco e preciso

39' GAVAAAAAAZIIIIIIIIIIII!!!!!! LA SBLOCCA IL NUMERO 7!!!

36' Bella percussione del Pordenone, ma Tremolada sbaglia il lancio, sembra ancora pagare un po' di ruggine l'ex Brescia

31' Plizzari esce malissimo su un traversone, Ciurria prova a saltare di testa per mettere a rete, ma cade su una spinta di un difensore, per Marini di Roma però l'attaccante controlla lo stacco di testa con un braccio

29' Duro intervento di Camporese, che è il primo ammonito

27' Non riesce ancora a sfruttare la corsia di sinistra il Pordenone, il Livorno sta mostrando grosse lacune sul lato mancino, ma il PN non trova precisione

25' Braken trova per la prima volta spazio in area neroverde, ma il numero 9 si perde anzichè calciare

24' Proteste vibranti del Pordenone per un presunto fallo di mano sull'ennesimo sfondamento dalla sinistra

20' TREMOLADA!! Bel cross rasoterra dalla sinistra, Tremolada si inserisce con i tempi giusti, ma il numero 23 cicca la sfera al momento di calciatre a rete!

19' Il Livorno cerca di creare pericoli con i lanci lunghi, ma per ora Di Gregorio ha fatto lo spettatore della partita

16' Palla di Gavazzi per Tremolada, l'ex Brescia prova al sinistro al volo, palla che non impensierisce Plizzari

14' STRIZZOLO! I ramarri recuperano subito palla, Strizzolo ha spazio, si accentra e scarica il bolide, che si spegne di poco a lato

13' Filtrante di Semenzato che però è esattamente tra Tremolada e Ciurria, che non ci possono arrivare

9' Burrai prova un improbabile tiro da fuori, palla in curva

8' Ritmi poco entusiasmanti per ora al Friuli, nessun sussulto nei primi minuti

4' Plizzari scivola nel rinvio, il Pordenone prova a innescare subito Ciurria, che viene però neutralizzato dai centrali labronici

3' I ramarri prendono in mano le redini del gioco, sfondando soprattutto sulla sinistra

0' Partiti al Friuli!

Tesser e Breda decidono di far esordire subito due dei nuovi acquisti, ovvero Tremolada e Silvestre. Questi i 22:

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; De Agostini, Barison, Camporese, Semenzato; Gavazzi, Burrai, Misuraca; Tremolada; Ciurria, Strizzolo.

Livorno (4-3-1-2): Plizzari; Bogdan, Boben, Silvestre, Porcino; Luci, Agazzi, Rizzo; Murilo; Braken, Marras.

Buonasera a tutti amici di Tuttoudinese e benvenuti alla diretta testuale di Pordenone-Livorno.