LIVE COPPA ITALIA - Juventus - Udinese (2-0), si riparte, dentro Lasagna

51' Ripartenza friulana, Lasagna parte in velocità e allarga per Barak, palla in mezzo del ceco intercettata da Rugani

48' Tiene palla l'Udinese, a caccia di un varco per provare a impensierire Buffon

45' Via alla ripresa

Si prepara Lasagna nella panchina dell'Udinese, prenderà il posto di Teodorczyk

FINE PRIMO TEMPO

45' Un minuto di recupero

42' Sema prova il tiro da fuori, palla che finisce larga

39' PALO DI BENTANCUR!! Altra azione troppo facile sulla sinistra per la Juve, palla a Bentancur che scarica il bolide, palla forse deviata da Nicolas che sbatte sul legno!

36' Si era abbassata la Juve, Sarri striglia i suoi che tornano all'attacco. Walace regala palla, Dybala imbecca Higuain che calcia, tiro murato

35' Pessimo errore di Opoku che con un passaggio orizzontale regala palla alla Juve, Dybala dalla sinistra mette in mezzo una palla forte e tesa, Higuain controlla ma cicca il tiro al volo

33' Ritmi ora molto lenti, Juventus che si è abbassata dopo l'uno due

30' Reagisce l'Udinese dopo i due gol dei padroni di casa. Percussione di Sema, palla a Jajalo che con una finta prova a saltare Danilo, cross respinto in calcio d'angolo. Nulla di fatto sul corner

26' Bernardeschi affetta il centrocampo molto facilmente e arriva in area, Nicolas in uscita lo abbatte. Dybala dal dischetto non sbaglia

25' NICOLAS INTUISCE MA DYBALA INSACCA!

24' CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE!

23' Nulla di fatto dopo il calcio d'angolo in favore della formazione di Sarri, stavolta si salva la difesa dell'Udinese che riesce a mettere fuori. Fase di grossa difficoltà per i friulani.

22' Calcio d'angolo in favore della Juventus che sta premendo sull'acceleratore, altra azione nello stretto da parte di Higuain e Dybala con quest'ultimo che prova a mettere in mezzo per Douglas Costa anticipato da Ter Avest.

21' Dribbling secco di Douglas Costa che infiamma il pubblico dello Stadium, non imbecca però il passaggio per Higuain il brasiliano. Recupero della sfera da parte di Barak.

20' Ci ha provato con il mancino Federico Bernardeschi, conclusione da dimenticare per l'ex Fiorentina con la sfera che termina altissima rispetto alla porta difesa da Nicolas.

19' Calcio di punizione dai trenta metri in favore della Juventus, intervento scomposto da parte di Nestorovski ai danni di Rabiot. Sul pallone i due mancini, ovvero Dybala e Bernardeschi.

16' Dybala inizia a giocare nello stretto con Higuain, la copertura di Jajalo e Walace viene saltata facilmente, per superare De Maio e Nuytinck serve un tocco più delicato, la Joya riesce nell'impresa, con il Pipita che si trova tutto solo davanti a Nicolas e sblocca

15' GOL!GOL!GOL! HIGUAIN LA SBLOCCA!

14' Si muove tantissimo Teodorczyk, che arretra spesso fino alla trequarti per aiutare il centrocampo a recuperare palla. Poche emozioni allo scadere del quarto d'ora di gioco

11' Prova a palleggiare l'Udinese, ma spesso gli attaccanti sono chiusi, quasi soffocati dalla difesa della Juventus

8' Grande chiusura di Opoku! Dybala parte in contropiede sulla destra e trova in profondità Higuain tutto solo, il ghanese corre e conclude la diagonale con una pregevole scivolata, stoppando di fatto l'argentino

6' Sema prova a sfondare sulla sinistra, Teodorczyk cerca di aiutarlo, ma lo svedese viene raddoppiato e chiuso in rimessa dal fondo

5' Primo cambio passo lungo la corsia mancina da parte di Douglas Costa, il brasiliano lascia sul posto Ter Avest e spedisce in mezzo il pallone alla ricerca di Higuain anticipato da Nuytinck.

4' Lungo giro palla da parte della Juventus che prova a far infiammare le due ali del tridente ovvero Paulo Dybala e Douglas Costa che agiscono a sostegno del Pipita Gonzalo Higuain.

3' Pressione abbastanza alta da parte della Juventus che prova a non far ragionare l'Udinese, sarà sicuramente una gara complicata per la formazione allenata da Luca Gotti.

2' Nota tattica per quanto riguarda l'Udinese, in mezzo al campo come vertice basso si sta disimpegnando Wallace e non Jajalo con l'ex Palermo interno con Antonin Barak.

1' PARTITI! Primo pallone della sfida che viene mosso dalla Juventus.

Juventus 4-3-1-2: Buffon, Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala,Higuain. A disposizione:

Szczesny, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Pjaca, Can, Coccolo. All. Sarri



Udinese: 3-5-2 Nicolas, Opoku, De Maio, Nuytinck, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Sema, Nestorovski, Teodorczyk. A disposizione: Musso, Perisan, Ekong, Fofana, Okaka, De Paul, Lasagna, Larsen, Mandragora, Becao. All. Gotti

Buonasera a tutti amici di Tuttoudinese e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Udinese, ottavo di finale di Coppa Italia. Ampio turn over per Gotti, che sfrutterà la partita per testare alcune seconde linee, Sarri invece decide di schierare una formazione potenzialmente titolare, dovendo rinunciare al solo Cristiano Ronaldo.