La Top 11 bianconera del decennio (2010-19) della redazione di TU: l'undici di Jessy Specogna

Un altro decennio sta per volgere al termine. Dieci anni che per i colori bianconeri hanno visto momenti di grande gioia alternati ad altri meno piacevoli, dall'Udinese di Guidolin capace nella stagione 2010/11 di raggiungere il quarto posto in classifica all'Udinese targata 2019/20, quella di adesso, una squadra che, nonostante la vittoria che ha chiuso l'anno contro il Cagliari, è ormai una formazione dalle ambizioni e dagli obiettivi completamente differenti.

In questo decennio sono stati diversi i giocatori ad aver calcato prima il vecchio "Stadio Friuli" e ora la nuova "Dacia Arena" (che comunque nel cuore di tutti noi continua a rimanere "Stadio Friuli"), indossando la casacca bianconera. Per fine anno, il direttore Stefano Pontoni ci ha chiesto di stilare una top 11 di questo decennio, inevitabile il fatto che essa risulti formata prevalentemente da giocatori che hanno contribuito al "miracolo Udinese" di inizio decade, quella squadra capace ogni domenica di farci sognare.

Quello del portiere è probabilmente l'unico ruolo che mi ha messo qualche dubbio: il cuore mi ha fatto optare per Handanovic, lasciando solamente in panchina Juan Musso, grande estremo difensore destinato sicuramente ad un carriera da top playerplayer, ripercorrendo le orme dello sloveno. A comporre la difesa (rigorosamente a tre, come da modulo che ha caratterizzato questa decade) ecco Benatia, Danilo e Domizzi. Sulle fasce, Dusan Basta sulla destra, mentre a sinistra è la sorpresa Sema a meritarsi spazio, nonostante vesta il bianconero solamente da pochi mesi (ma erano anni, permettetemelo, che l'Udinese non aveva un esterno puro in grado di saltare l'uomo e mettere in mezzo cross al bacio). A centrocampo, Allan è il regista atipico, con la grinta del guerriero Giampiero Pinzi e la qualità di Bruno Fernandes ai lati, quest'ultimo giocatore che a Udine non è mai stato veramente compreso e che ora è un giocatore di caratura internazionale. Davanti, manco a dirlo, Alexis Sanchez e Totò Di Natale, il 7 e il 10, due fenomeni che hanno scritto la storia dell'Udinese. L'allenatore, ovviamente, è Francesco Guidolin, l'uomo di Castelfranco Veneto.

Top 11 Udinese di Jessy Specogna - Udinese (3-5-2): Handanovic; Benatia, Danilo, Domizzi; Basta, Pinzi, Allan, B.Fernandes, Sema; Sanchez, Di Natale All. Guidolin

A disposizione: Musso, C.Zapata, Ekong, Felipe, Zielinski, De Paul, Fofana, Larsen, Pasquale, D. Zapata, Denis, Thereau

Oltre alla Top 11 della decade, mi sono divertito di libera iniziativa a stilare anche una Flop 11 dei giocatori che hanno vestito la maglia dell'Udinese dal 2010 al 2019. Questo il risultato.

Flop 11 Udinese di Jessy Specogna - Udinese (3-5-2): Kelava, Neuton, Ekstrand, Naldo; Armero, Marquinhos, Williams, Iturra, Edenilson; Maicosuel, Ranegie