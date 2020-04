80 milioni di euro. Il mercato potrebbe fare ancora una volta ricca l'Udinese

80 milioni di euro. Questa la plusvalenza che l'Udinese, al termine della stagione, potrebbe realizzare se decidesse di cedere 4 dei suoi uomini più ricercati sul mercato. Il primo della lista è ovviamente Rodrigo De Paul, l'argentino, ricercato da molte squadre sia in Italia che in Europa, oggi vale almeno 30 milioni. Anche se il mercato è al ribasso Gino Pozzo non lo svenderà, pretendenti avvisate allora, in estate potrebbe scatenarsi un'asta.

Il secondo è Juan Musso: per il portiere della nazionale argentina l'Udinese non ascolterà eventuali offerte inferiori ai 25 milioni. A cercarlo con maggior insistenza in questi mesi è stata l'Inter, disposta anche a prelevarlo e lasciarlo in prestito ancora un anno in Friuli prima del definitivo passaggio in neroazzurro. Attenzione, piace anche sull'altra sponda di Milano, soprattutto Donnarumma dovesse lasciare il Milan, e all'estero, Chelsea in pole.

Quindi Seko Fofana: rilanciato in questa stagione da Gotti oggi non vale meno di 20 milioni, Pozzo lo valuterebbe anche di più, saranno le richieste a fare il prezzo. Offerte potrebbero arrivare sia dall'Italia, con Torino e Atalanta alla finestra, che dall'estero.

Chiusura con Stryger Larsen, esterno arrivato dal campionato austriaco e ora obiettivo di mercato di diversi club: la base di partenza minima, per eventuali trattative, è di 8 milioni, a 10 si può chiudere.