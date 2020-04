Via libera dalla FIFA per le 5 sostituzioni

Svolta epocale o misura d’emergenza? È presto per una risposta, ma non si può negare che il calcio stia decisamente per cambiare. Sono all’orizzonte 5 cambi (in tre «slot») in 90 minuti, addirittura 6 se si andrà ai supplementari. Una novità applicabile a quasi tutte le partite fino al 31 dicembre 2021. Una misura temporanea ma che — in caso di accoglienza favorevole—potrebbe diventare una regola del calcio. Ieri la Fifa l’ha proposta all’International Board che dovrebbe approvarla entro fine maggio, prima comunque dell’eventuale ripartenza dei tornei. Una misura non obbligatoria, a discrezione degli organizzatori, dalla Figc all’Uefa. Ma sarà difficile dire «no», visto che è stata pensata proprio per alleviare il carico di partite estive.