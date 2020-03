Verso Udinese-Fiorentina: due dubbi per mister Gotti

Per la sfida di domenica alle 18 sono due i dubbi di formazione di Luca Gotti, tecnico dell'Udinese. Si tratta di un dubbio a centrocampo e uno per l'attacco: Gotti deve scegliere tra Fofana e Walace, e tra Lasagna e Nestorovski come partner d'attacco di Okaka. Questa la probabile formazione dei bianconeri:

UDINESE (5-3-2) - Musso; Larsen, Becao, Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Okaka, Lasagna. A disposiz. Nicolas, Perisan, De Maio, Ter Avest, Zeegelaar, Samir, Jajalo, Walace, Nestorovski, Teodorczyk. All. Gotti

BALLOTTAGGI - Lasagna-Nestorovski 60%-40%; Fofana-Walace 60%-40%