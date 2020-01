UFFICIALE - Sierralta va in prestito all'Empoli

Come anticipato nei giorni scorsi, l'Udinese cede in prestito Sierralta. Il cileno, che in bianconero non era riuscito mai a trovare spazio, ripartirà dall'Empoli. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto all’Empoli Fc il calciatore Francisco Sierralta .

Il difensore cileno, classe 1997, si trasferisce in Toscana con la formula del prestito fino al termine della stagione. A Francisco l’in bocca al lupo per il prosieguo della stagione da parte di tutto il club".