Udinese-Sassuolo, i numeri della partita: pesante bilancio rigori per i bianconeri

Due vittorie consecutive che fanno morale e classifica. Così, in condizioni psicologiche buone, l'Udinese si presenta all'appuntamento con il Sassuolo. Gli emiliani invece non vincono dalla dodicesima giornata e nelle ultime sei partite giocate hanno rimediato tre pareggi e tre sconfitte, compresa quella nella trasferta di Genova in cui non sono mancate importanti polemiche relative ad alcune decisioni arbitrali.

Gioca in casa l'Udinese, ma i precedenti ci dicono che il Sassuolo si trova a proprio agio alla Dacia Arena. Una sola vittoria bianconera, contro le tre neroverdi nei sei incontri fin qui disputati in terra friulana. Il club di cui è proprietaria la famiglia Pozzo ha saputo fare suoi i tre punti alla prima sfida diretta col Sassuolo (1-0 il 23 marzo 2014) dopodiché c'è stata poca gloria.

Tremendo il dato relativo ai rigori in questo campionato per l'Udinese che è l'unica squadra in A a non aver usufruito ancora di un tiro dal dischetto, a fronte di 7 fischiati contro. Il Sassuolo ha avuto un'opportunità dagli undici metri e non l'ha sfruttata e ben 6 rigori contro. Il Sassuolo è anche la squadra della massima categoria ad aver perso il maggior numero di punti nei secondi tempi. Otto punti in meno per la squadra di De Zerbi guardando i risultati conseguiti all'intervallo.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

1 vittoria Udinese

2 pareggi

3 vittorie Sassuolo

4 gol fatti Udinese

6 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

2013/2014 Serie A Udinese vs Sassuolo 1-0



L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2018/2019 Serie A Udinese vs Sassuolo 1-1